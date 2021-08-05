(806) م.م. مكعب إيراد النيل الأزرق بالحدود السودانية الإثيوبية





سجل إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الاثيوبية أمس 806 مليون متر مكعب.

وأوضح بيان لجنة الفيضان أمس أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ معدل 240 مليون متر مكعب فيما بلغ معدل التصرفات خلف السدود بملايين الامتار المكعبة.

وأوضح بيان لجنة الفيضان أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 240 مليون متر مكعب.

وبلغ معدل التصرفات خلف السدود ملايين الامتار المكعبة الروصيرص639، سنار616، جبل الأولياء 85، أعالي عطبرة وستيت 190، خشم القربة 179، مروي 634.

وأشار البيان الى أن الخرطوم وصلت لمنسوب الفيضان حيث سجلت الخرطوم (16.64) مترا، وتجاوزت منسوب الفيضان ب14سم، ودعا المواطنين في كل القطاعات لأخذ كل التحوطات اللازمة. خاصة قظاع النيل الازرق (محليات الخرطوم ولاية سنار وعطبرة).

صحيفة السوداني