شح في غاز الطبخ بالخرطوم





افاد بعض وكلاء الغاز بحدوث شح في السلعة، وعزوا ذلك لتأخر الترحيل خاصة بالمناطق الطرفية

وقال مصدر بغرفة وكلاء وموزعي الغاز في تصريح لـ( السوداني) إن هنالك سوءا في توزيع غاز الطبخ بين المحليات.

وأشار الى أن حل أزمة الغاز رهين بمضاعفة انتاج الشركات، مبينا أن سعر الاسطوانة يتراوح ما بين(700-1000) جنيه حسب المنطقة

وأكد وكيل غاز بأم درمان حدوث وفرة نسبية في الغاز ، لافتا الى تأخر ناقلات الغاز مما اسهم في ضعف العرض مقارنة بالطلب ، مبينا أن سعر الاسطوانة (700) جنيه وقال إن هنالك وفرة في غاز النيل والطريفي.

ورهن وكيل غاز ببحري عيسى ابراهيم حل أزمة الغاز بالوفرة من كافة الشركات وزيادة الانتاج المحلي، وقال إن هنالك بعض الاسر تملك اكثر من اسطوانتين من شركات مختلفة تحسبا لاي طارئ في الغاز ، مشيرا الى أن هنالك تأخرا في توزيع الغاز بسبب بعد بعض المناطق الطرفية عن المستودعات والتي تتأثر بنقص غاز الطبخ ، وقال إن هنالك شحا في كميات غاز سندس.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني