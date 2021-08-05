التعايشي يطلع على جهود الهجرة الدولية لاعادة السودانيين من ليبيا





إطلع عضو مجلس السيادة ، محمد حسن التعايشي ، على الجهود التي تطلع بها منظمة الهجرة الدولية ، لمساعدة النساء والشباب العائدين من ليبيا ، والتي تجرى بالتنسيق مع حكومة البلاد .

والتقى التعايشي بالقصر الجمهوري أمس وفد وفد منظمة الهجرة الدولية بقيادة مدير بعثة المنظمة بالإنابة بالسودان بيرنارد لامي

وقال بيرنارد ، في تصريح صحفي ، إن اللقاء تطرق للجهود التي تضطلع بها المنظمة لمساعدة النساء والشباب السودانيين العائدين من ليبيا ، بتمويل من الإتحاد الأوروبي وبالتنسيق والتعاون مع حكومة السودان ، وذلك بهدف تقديم الخدمة والمساعدة لهؤلاء العائدين.

وأعرب مدير بعثة منظمة الهجرة الدولية بالإنابة ، عن أمله في أن يسهم هذا البرنامج ، في مساعدة العالقين والعائدين وتحسين ظروفهم ، مبيناً أن اللقاء مع عضو مجلس السيادة كان مثمراً وبناءً.

صحيفة السوداني