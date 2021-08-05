إجتماع مرتقب الأحد المقبل بين وزير المالية واتحاد الغرف الصناعية





قال اتحاد الغرف الصناعية وغرف المستوردين إن جهات حكومية أبلغتهم بتراجع إيرادات الدولة بنسب لم يكشفوا عنها الأمر الذي قاد الحكومة لإلغاء استثناء وإعفاء السلع ومدخلات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة وأرباح الأعمال. في وقت برأ وزير التجارة والتموين علي جدو وزارته من إلغاء استثناء وإعفاء السلع ومدخلات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافه وأرباح الأعمال. وقال جدو خلال تعليق مقتضب بحسب صحيفة التيار: “هذه القرارات ترجع مسؤوليتها لوزارة المالية الاتحادية وهيئة الجمارك بإعتبارهما الجهات الجديرة بمعرفة حجم الإيرادات المالية للدولة خاصة وزارة المالية. من جهته أوضح رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الدين الطيب في تصريح: “وزارة المالية أبلغتنا بتدنى الإيرادات المالية وقالت عند سؤالنا لها حول أسباب إلغاء الاستثناءات والإعفاءات الضريبية بوجود أيرادات البلاد تراجعت بشكل كبير الأمر الذي قادنا لاتخاذ تلك الخطوة”. في السياق كشف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح عن إجتماع مع أمين عام ديوان الضرائب لمعرفة تفاصيل الأمر أبلغنا بأن لديهم توجيهاً من وزارة المالية بعد إنخفاض إيرادات الدولة بصورة كبيرة عقب تحرير الدولار الجمركي والإعفاءات الأخيرة. وطالب أشرف خلال حديثه بأن لا تتجاوز ضريبة القيمة المضافة (5%) فقط وإلغاء رسوم الإنتاج ، وكشف عن لقاء مرتقب بين الاتحاد ووزير المالية الأحد المقبل لمناقشة القضية.

الخرطوم (كوش نيوز)