اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 5 أغسطس 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 446.00جنيه

الريال السعودي : 118.90جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 526.28 جنيه

الدرهم الإماراتي : 122.19جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 122.23 جنيه

الجنيه الإسترليني : 619.94جنيه

الجنيه المصري : 28.49جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.