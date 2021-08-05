القهوة مع الشوكولاتة عادة صحية تحسن ذاكرتك وحالتك المزاجية





بعض الناس لديهم عادة تناول الكافيين مع قطعة من الشوكولاتة الداكنة، ضمن نظامهم الغذائي، دون معرفة الفوائد المرتبطة بذلك، حيث يقول خبراء التغذية وفقا لموقع ” thehealthsite “، إنه تحتوي كل من القهوة والشوكولاتة على كميات عالية من مضادات الأكسدة وغنية بالكافيين، وكلاهما له العديد من التأثيرات الإيجابية على صحة الجسم عند النظر إليه بالكميات المناسبة وفي الوقت المناسب. الفوائد الصحية للقهوة وجدت دراسات مختلفة أن مستهلكي القهوة لديهم مخاطر أقل على المدى الطويل من الإصابة بالعديد من الأمراض الرئيسية، ووفقًا لأخصائيى التغذية، تعمل القهوة على تحسين مستويات الطاقة لدى الفرد بسبب محتواها العالي من الكافيين. وتظهر العديد من الدراسات أن القهوة تحسن جوانب مختلفة من وظائف المخ، بما في ذلك تحسين الذاكرة والمزاج واليقظة وأوقات رد الفعل والوظيفة العقلية العامة، كما أنها تحسن معدل الأيض الخاص بك بنسبة تصل إلى 10٪ وتساعد في فقدان الدهون. وأظهر الخبراء أن تناول القهوة قبل التمرين يمكن أن يزيد من مستويات الأدرينالين وتطلق الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية للفرد مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء البدني، ليس هذا فقط ، ولكن تحتوي القهوة أيضًا على فيتامين ب المركب والمنجنيز والبوتاسيوم، كما تحمي القهوة من تلف الكبد أيضًا ، كما أن خطر الإصابة بتليف الكبد ، وهي حالة يتم فيها استبدال الكبد بشكل كبير بأنسجة ندبة ، ينخفض ​​أيضًا من خلال الاستهلاك المنتظم للقهوة “. وأوضحت (بحسب اليوم السابع) أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة، وأن معظم الناس يستهلكون مضادات الأكسدة من القهوة أكثر من الفواكه والخضراوات مجتمعة، علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد هذا المشروب البسيط في تخفيف الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية. الفوائد الصحية للشوكولاتة الشوكولاتة الداكنة غنية بالألياف والحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنجنيز وبعض المعادن الأخرى، وعند تناولها في شكلها الخام – حبيبات الكاكاو – أو في شكل معالج قليلاً – 98٪ إلى 99٪ شوكولاتة داكنة – يكون لها العديد من الفوائد، يحتوي مسحوق الكاكاو العضوي والشوكولاتة الداكنة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة القوية، مثل القهوة. تقلل أيضًا من قابلية LDL (الكوليسترول السيئ) للتأثر بالأكسدة مع زيادة HDL (الكوليسترول الجيد) وتعزيز حساسية الأنسولين، وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مواد مثل الكافيين والثيوبرومين، والتي تزيد من وظائف المخ عن طريق زيادة تدفق الدم إلى المخ. القهوة مقابل الشوكولاتة اعتمادًا على الفوائد التي تبحث عنها، يمكنك اختيار أي منهما، يمكنك أيضًا تضمين كل من مضادات الأكسدة القوية هذه في نظامك الغذائي باعتدال للحصول على أقصى الفوائد، ولكن تذكر أن القهوة والشوكولاتة ستفيدك فقط عند تناولها بالطريقة الصحيحة ، أي بدون إضافة السكر.

الخرطوم (كوش نيوز)