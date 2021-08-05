الخرطوم..٧٩.٨% نسبة نجاح شهادة الأساس





أعلن الأمين العام لحكومة الخرطوم عبد المنعم عمر فضل الله، أن نتيجة امتحانات شهادة الأساس بالولاية للعام الحالي بلغت نسبة النجاح العام فيها ٧٩.٨%.

وقال عبد المنعم عمر في مؤتمر صحافي، الخميس، بمباني وزارة التربية والتعليم بمحلية بحري، إنّ 110 طالب وطالبة اشتركوا في اشترك في المركز الأوّل.

وأشار إلى أنّ المركز الثاني اشترك فيه 189 طالبًا وطالبة.

وأبان أنّه تقدم للجلوس للامتحان لعام (2021) 193.54(193.54) طالبا وطالبة، مقارنة بالمتقدمين للجلوس للامتحان للعام 2020 (175.850).

باج نيوز