الاتفاق على خطة لبداية استكمال ملف الترتيبات الأمنية بالمنطقتين





اتفقت اللجنة العليا لتنفيذ و متابعة اتفاق جوبا لسلام السودان(مسار المنطقتين) على خطة لبداية استكمال ملف الترتيبات الأمنية في منطقة النيل الأزرق قريباً و المناطق الأخرى في وقت لاحق.

جاء ذلك لدى اجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي و حضور عضو مجلس السيادة مالك عقار إير و وزير الدفاع يس إبراهيم يس ،و ممثلي المنطقتين و الجهات ذات الصلة اليوم “الخميس”.

و بحسب إعلام محلس السيادة فقد تم التوصل خلال الاجتماع إلى العديد من التفاهمات التي سترى النور قريبا.

و من المقرر أن تستمع اللجنة في اجتماعها يوم “الأحد” المقبل إلى تقرير اللجنة السياسية المتصلة بكيفية تنفيذ اتفاق المنطقتين.

باج نيوز