مجلس الأمن و الدفاع يجدد المطالبة باستبدال القوات الإثيوبية المتواجدة في أبيي





بحث مجلس الأمن و الدفاع أوضاع بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي “يونيسفا” و مستقبلها.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم “الخميس” و قال وزير الدفاع ؛ يس إبراهيم إن المجلس ناقش الموقف من المطالبات المستمرة للسودان باستبدال القوات الإثيوبية بقوات أخرى متعددة الجنسيات ، و أضاف ” و في هذا الصدد يؤكد المجلس موقف السودان الثابت من ضرورة إستمرارية البعثة بقوات متعددة الجنسيات ليس إثيوبيا جزء من تكوينها”.

و أشار إلى أن المجلس استعرض خطة تأمين حقول البترول و المهددات المحتملة على مناطق الإنتاج و الخطوط ، مضيفاً أن المجلس وجه الجهات المختصة بتوفير متطلبات التنفيذ، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية وضع حلول جذرية ومعالجات عاجلة للجوانب الاجتماعية و التنمية.

باج نيوز