برئاسة التعايشي .. اجتماع للجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام جوبا “مسار دارفور”





أرجأت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام جوبا – مسار دارفور ، النقاش حول الترتيبات الأمنية إلى اجتماعها القادم.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم “الخميس” برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي ، و حضور عضوي مجلس السيادة الهادي إدريس و الطاهر حجر، و وزير المالية و قادة التنظيمات الموقعة على الاتفاق بالإضافة إلى ممثلين للقوات المسلحة.

و قال كبير مفاوضي مسار دارفور ؛ أحمد تقد لسان ، إن الاجتماع وقف على الخطوات التي تمت فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق مسار دارفور، و موقف التنفيذ في الجانب المدني ، و أوصى بالإسراع في تشكيل الآليات المعنية بذلك و بالأخص مفوضية السلام.

و أشار إلى أن الاجتماع ناقش كيفية تشكيل آليات تنفيذ الاتفاق فيما يتصل بمشاركة أطراف العملية السلمية ، في السلطة بمستوياتها المختلفة في دارفور.

باج نيوز