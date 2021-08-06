عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 6 أغسطس 2021





التيّار

وزير شؤون مجلس الوزراء بـ”التيّار”: تعقيدات تواجه توحيد المؤسسة العسكرية

الانتخابات ستقام في يناير 2024

الشرق أكثر المناطق تهميشًا بالسودان

اجتماع أصحاب العمل والوفد الأمريكي يستعرض سبل تطوير علاقات التعاون

“التيّار” تنقل وقائع الأحكام..الإعدام لـ”6″ من منسوبي”الدعم السريع” في قضية”مجزرة الأبيض”.

الانتباهة

الإعدام لـ”6″ من الدعم السريع

“الانتباهة” تكشف اسم قاضي محكمة انقلاب الإنقاذ الجديد

“79.8” نسبة نجاح شهادة الأساس بالخرطوم

المدير العام للتربية: قوانين النظام البائد تشكّل عائقًا أمام قطاع التعليم

مجلس الأمن والدفاع: تنامي التفلتات الأمنية ذات الطبيعة العسكرية

مدير برنامج”ثمرات” يبحث الحلول العاجلة للدفع للمواطنين

الجريدة

أسر الشهداء: إدانة محكمة الأبيض للمتهم الثالث”الطفل” إدانة للدعم السريع

خالد عمر: أصحاب مصالح يعرقلون إصلاح المؤسسة العسكرية

إعلان نتيجة مرحلة الأساس بالخرطوم بنسبة نجاح”79%”

حمدوك يعيّن مديرًا عامًا ونائبًا له للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس

أحكام رادعة لأصحاب مصنع عشوائي لمخلفات التعدين

الصيحة

اجتماع برئاسة”حميدتي” يصدر قرارات صارمة لحسم الظواهر السالبة

“الصيحة” تكشف تفاصيل تعيين قاضٍ جديدٍ لمحاكمة الانقلابيين

الإعدام لـ”6″ في قضية شهداء الأبيض

القاضي:”الدعم السريع” أصبحت رقمًا مميزًا

“الدعم السريع”: نسعى لتأسيس قوات تراعي القوانين الدولية وحقوق الإنسان

اجتماع طارئ وقرار بحظر التجوّال في أحياء بمدينة الدامر

السوداني

الإعدام لـ”6″ من منسوبي”الدعم السريع” في قضية مقتل شهداء الأبيض

مجلس الأمن والدفاع يرفض استمرار عمل القوات الإثيوبية بأبيي

في جولة لـ”السوداني”: تجار يهجرون المهنة نتيجة للركود وتآكل الدخل

حمدوك يستدعي أردول ولجنة تعيينات”الخارجية”

برنامج ثمرات: الفرق كبير بين عدد المسجلين والذين تسلّموا الدعم