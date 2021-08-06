الدولار يستقر في (450) جنيه للبيع بالموازي





واصلت العملة المحلية في السودان رحلة الاستقرار أمام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات نهاية الأسبوع وسط زيادة المعروض وتراجع الطلب كنتيجة لزيادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف والقنوات الرسمية.

. وتشهد الأسواق الموازية للعملات تراجعا ملحوظا في أنشطتها في أعقاب تحسن موقف النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي و انتظام سياسة مزادات النقد الأجنبي مما ادى إلى الإيفاء بطلبات الاستيراد .

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار استقر عند 450 جنيها والشراء 447 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 120 جنيها والدرهم الاماراتي 121 جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 535 جنيها. وارجع المتعاملون تحسن قيمة الجنيه إلى ارتفاع حجم المعروض من النقد الأجنبي إلى جانب تراجع الطلب متوقعين مزيدا من التحسن خلال الأيام المقبلة.

السوداني