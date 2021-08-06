خبير اقتصادي: انتقادات جبريل ل(ثمرات) و(سلعتي) منطقية





قال الخبير والمحلل الاقتصادي د.المحجوب محمد عبد الله إن الانتقادات التي وجهها وزير المالية د.جبريل إبراهيم لبرنامجي ثمرات وسلعتي منطقية ويصدقها واقع الحال، منوها إلى أن المواطن كان ينتظر وصول برنامج سلعتي لاي أسرة بطرح العديد من أسعار السلع الاستراتيجية الاستهلاكية كالسكر والزيت والدقيق والصابون بسعر المصنع والتكلفة وكان ينتظر أيضا صرف المساعدات المالية المباشرة من برنامج ثمرات الممول من البنك الدولي.

وأكد المحجوب في تصريحات صحافية أن برنامح سلعتي لم يصل كل الأسر ولازال المواطن يشتري السلع التي يحتاجها بسعر السوق، وأن دعم ثمرات النقدي كذلك لم يصل جيوب المواطنين، مشددا على أن السودانيين يعيشون الآن أوضاعا اقتصادية صعبة، واصفا انتقادات جبريل لثمرات وسلعتي بانتقادات المسئول الحكومي الغيور على مواطنيه والصادق في توجهاته وقراراته، مؤكدا أن جبريل رجل صريح.

وأضاف الدكتور المحجوب انه على الحكومة أن تسارع وتبادر لتمليك المواطن الحقائق حول تعثر هذين البرنامجين لاسيما ثمرات، مؤكدا انه اذا لم يملك المواطن الحقائق فإنه لن يثق مرة أخرى في اي خطط وبرامج اقتصادية تطرحها الحكومة.

السوداني