(110) طلاب وطالبات يشتركون في المركز الأول في شهادة الأساس بالخرطوم





أعلن الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، عبد المنعم عمر فضل الله، أن نسبة النجاح العام في نتيجة امتحانات شهادة الأساس بالولاية بلغت (79.8%).

وقال فضل الله في مؤتمر صحفي بمباني وزارة التربية والتعليم بمحلية بحري أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنّه اشترك في المركز الأول (110) طلاب وطالبات.

فيما اشترك (189) طالباً وطالبة في المركز الثاني. وأوضح أنّه تقدّم للجلوس للامتحانات للعام 2021م (193.54) طالباً وطالبة مُقارنةً بالمتقدمين للجلوس للامتحانات للعام 2020م (175.850).

(كوش نيوز)