علي رأسها قناة الهلال الفضائيات تفتح أبوابها لمبادرة (الفاو تناديكم) وتطلق المناشدات





خصصت فضائية الهلال مساحة خاصة عبر برامجها المختلفة مساحة كبيرة لإلقاء الضوء على مبادرة (الفاو تناديكم) نفرة دعم متضرري السيول والأمطار بمحلية الفاو وذلك باستضافة بعض من أعضاء المبادرة الصحفية محاسن أحمد عبدالله ورئيسة منظمة (الكرامة الانسانية) اخلاص قرنق من خلال برنامج (في حضرة المساء) للحديث عن المبادرة وعكس حجم الضرر الذي وقع على أهل المحلية مع استعراض صور تؤكد حجم الكارثة.

فيما تناولت موضوع المبادرة مرة أخرى في برنامجها الصباحي وقامت بنشر حسابات المبادرة البنكية التابعة لقروب (الفاو تناديكم) على شاشتها للدعم والمساعدة.

كذلك سارعت قناة النيل الازرق بإفراد مساحة كبيرة للمبادرة ومناشدة الخيرين عبر برنامج ال اف ام الصباحي ،كذلك خصصت مساحة عبر برنامج (مساء جديد) باستضافة اعضاء المبادرة الاستاذ أحمد عشر وسعادة الفريق محمد هلال للحديث عن آخر المستجدات التي طرأت بخصوص الدعم بجانب إطلاق مناشدة للخيرين والجهات المسؤؤولة للوقوف علي حجم الكارثة وتقديم العون.

كما استضافت قناة السودان عضو المبادرة محمد ريكس للحديث عن الاستعدادت والتجهيزات التي تمت لدعم القافلة بجانب الحديث عن المشاهدات التي وثقت لها كاميرا المبادرة للمتضررين.

فيما خصصت قناة سودانية ٢٤ عبر برنامج (٢٤ قيراط) للحديث عن المبادرة والجهود التي تمت لدعم القافلة باستضافة د.محي الدين أيوب والصحفية مروة الدرديري.

السوداني