دنقلا..آمال عزّ الدين توجه بتقديم المساعدات للمتضرّرين من السيول





آمال وقفت على حجم الأضرار والخسائر التي وقّعت بمنطقة الشيخ شريف بمحلية دنقلا، جراء الأمطار والسيول التي اجتاحتها.

وجّهت والي الشمالية آمال عزّ الدين اللجنة العليا لطوارئ الخريف بمتابعة الموقف أوّل بأوّل، وتقديم المساعدات الممكنة للمتضرّرين، وتضافر الجهود لدرء مخاطر خريف العام الحالي.

جاء ذلك خلال زيارتها، الجمعة، منطقة الشيخ شريف بمحلية دنقلا.

والخميس، ضربت الأمطار والسيول أجزاء واسعة من الولاية الشمالية، ما أدّى إلى أضرار في المنازل وخدمات المياه والكهرباء.

وأعلنت والي الشمالية عن دعم حكومتها ووقوفها مع المتضرّرين وتخفيف حجم المعاناة عنهم، وتقديم كافة المساعدات الممكنة للمتضرّرين وتضافر الجهود لدرء مخاطر خريف هذا العام.

ووصلت حصيلة المنزل السكنية التي تضرّرت أكثر من أربعين منزلاً كليًا وجزئيًا، وفق إفادات المواطنين.

باج نيوز