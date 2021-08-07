لجنة الفيضانات: منسوب النيل بالجمعة تجاوز مستوى الفيضان و سيوالي الارتفاع





تجاوز منسوب النيل عند ولاية الخرطوم اليوم الجمعة 16.78 متراً، متجاوزاً منسوب الفيضان ب 28 سنتمتر، مما يعني أن على القاطنين في الخرطوم وشمالها اتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة حمايةً للأنفس والممتلكات.

أوضحت اللجنة أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 763 مليون متراً مكعباً، بينما بلغ إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 230 مليون متراً مكعباً.

وزاد تصريف المياه عند خزان الروصيرص 2 مليون متر مكعب نهار اليوم ليصل الى 635 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كانت الكمية 633 مليوم متر مكعب، وارتفع الإيراد عند سنار ليبلغ 658 مليون متر مكعب مقابل 639 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 19 مليون متر مكعب.

وكانت أعلى زياد مقارنة بالأمس سجلت عند خزان مروي إذ بلغت اليوم 744 مليون متر مكعب مقابل 682 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة تبلغ 62 مليون متر مكعب.

ولم يسجل أي أنخفاض إلا في جبل أولياء وعطبرة وأعالي السيتت، إذ سجل جبل أولياء67 مليون متر مكعب اليوم مقارنة ب74 مليون متر مكعب ليوم أمس، أي بانخاض بلغ 7 مليون متر مكعب وكان أعالي عطبرة والستيت سجل 195 مليون متر مكعب اليوم مقارنة ب 221 مليون متر مكعب ليوم أمس ليكون الفارق 6 مليون متر مكعب.

وحذر البيان اليومي بأن قطاع سنار – الخرطوم سوف يشهد إرتفاعا بمعدل 5 سم و مثله قطاع مروي – دنقلا الذي سوف يشهد إرتفاعاً بمعدل 5 سم لكن يظل الإرتفاع الأعظم في الخرطوم والتي سجلت 16.78 متر متجاوزة منسوب الفيضان ب 28 سم، اي باكثر من ربع متر.

ووفقاً لبيان اللجنة فإن التوقعات تشير الى توالي ارتفاع المنسوب في الخرطوم ليوم غدٍ السبت وبعد غدٍ الأحد مقارنةً بالجمعة ليكون 16.78 اليوم مقانة ب 16.84ليوم غدٍ و16.88ليوم الأحد.

وختم البيان بالتنبيه الى انه “على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة”.

صحيفة الجريدة