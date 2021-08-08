السودان: تدشين “الزرقاء” كأول منصة إعلامية متكاملة وسط حضور لفيف من النجوم





دشنت مساء السبت “قناة الزرقاء” منصتها الإعلامية، وسط حضور رائع ومشاركة نوعية واسعة لأبرز نجوم ورموز الإعلام والثقافة والفنون، وذلك بمركز الفيصل الثقافي بالخرطوم.

و شارك في الافتتاح عدد كبير من الإعلاميين و المسرحيين، وعلى رأسهم الأستاذ علي مهدي، والتشكيليين بقيادة الفنان د. راشد دياب، وعدد من نجوم المجتمع.

و قال مؤسس “الزرقاء” الأستاذ المخرج سيف الدين حسن أن السودان يحتاج إلى عشرات المنصات الإلكترونية لتلتئم جراحات البلاد، وتابع :” الإعلام رأس الرمح في معالجة الجراحات، والصورة هي من تصنع الفرق وهذا عصر الصورة بامتياز وتشكل واقعه وتساهم في تهدئة النفوس”.

وأشار “حسن” إلى أن السودان في منطقة منخفضة إعلاميا ودعا الشباب إلى إحداث الفرق بصناعة الصورة السودانية.

وأكد على تمسك منصة الزرقاء بمبدأ المهنية والرأي والرأي الآخر، وأردف :” طرقنا مؤسسات الدولة والحكومة وقلنا لهم بأننا نريد أن نعمل على توحيد أهل السودان وعكس تراثهم وثقافتهم، وهذه هي المنصة الأولى التي تجمع القناة التلفزيونية والإذاعة المرئية و الموقع الإلكتروني ونتوقع خلال شهور قريبة أن نكون منصة على المستوى الإقليمي”.

و قال الفنان التشكيلي د. راشد دياب أن مساحة السودان الكبيرة هي التي خلقت المشاكل ولكنها يمكن أن تخلق الخير.

وأشار في حفل تدشين منصة الزرقاء، إلى أن المبدعين والفنانين هم من يزينون مساحة السودان بالحب والخير ورسم صورته الزاهية، داعياً إلى اكتشاف الصورة الزاهية في البلاد وتوريثها للأجيال.

الخرطوم (كوش نيوز)