متى يتم في مصر بدء تصنيع السيارة الكهربائية نصر e70 بالتعاون مع الصين؟





تواصل شركة النصر للسيارات، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية مفاوضاتها مع عدد من البنوك للحصول علي 2 مليار جنيه، لتمويل تصنيع السيارة الكهربائية نصر E70 ، وهى السيارة المتوقع تصنيعها مع شركة دونج فينج الصينية، التى وافقت على تقديم الخبرات الفنية ، مع عدم المشاركة المالية فى المشروع.

س ما نتيجة التجارب العملية على السيارة فى شوارع مصر ؟

حتى الآن فإن التجارب الأولى للسيارة الكهربائية الجديدة نصر e70 ، ناجحة ومبشرة .

س من يقوم بالتجارب ويتولى عملية التقييم والمتابعة؟

عدد من الخبراء الصينيين من شركة دونج فينج يقومون بالاختبارات والمتابعة داخل عدد من مناطق القاهرة بمشاركة خبراء شركة النصر للسيارات.

س كم المدة الزمنية للتجارب المقررة ؟

مدة التجارب 3 أشهر حيث يتبقي نحو شهرين من التجارب، للتأكد تماما من ملاءمة السيارة للأجواء المصرية.

س لماذا يتم إجراء تجارب على السيارة نصر e70؟

لأنها المرة الأولى التى تخرج تلك السيارة من الصين وأول مصر تسير فى شوارع مصر وبالتالى يتم التأكد من ملاءمتها للأجواء المصرية .

س ومتي سيتم تصنيع السيارة فى مصر ؟

التوقعات تشير للربع الثاني من العام المالى المقبل، بحيث تبدأ عملية التصنيع وبعدها الطرح في السوق المحلى.

س إلى أي مدى وصلت مفاوضات الحصول على تمويل تصنيع السيارة ؟

جارى الاتفاق على القرض، بقيمة 2 مليار جنيه وسيتم استكمال عملية تدشين المصنع الجديد بعد تهيئته تماما بشركة النصر لاستقبال معدات تصنيع السيارة ومكوناتها المحلية التى ستتصل لنحو 50‎%‎ من مكونات التصنيع قابلة للزيادة.

س ما أبرز المكونات التى استيرادها والأخرى التى سيتم تصنيعها محليا؟

سيتم استيراد المكونات الأساسية الخارجية، ومنها البطارية ووحدة التحكم ووحدة الحركة وبعض المكونات، فيما سيتم تصنيع بقية المكونات محليا بعد الاتفاق مع العديد من الشركات المحلية على التصنيع.

كتب عبد الحليم سالم

اليوم السابع