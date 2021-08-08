السعودية.. استمرار تعليق إقامة المناسبات الاجتماعية في قاعات وقصور الأفراح لهذه الأسباب





أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم السبت، على استمرار تعليق إقامة المناسبات الاجتماعية التي تقام في قاعات وقصور الأفراح وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وبينت الوزارة أن هناك عدة مخاطر، هي الحضور اللافت لكبار السن في تلك المناسبات، وارتفاع المخاطر بالفئات العمرية المتقدمة، وسرعة تفشي الفيروس في الاجتماعات الواسعة.

وأوضحت أسباب إيقاف المناسبات، وهي عدم اكتمال التحصين بالجرعة الثانية، وتخفيف انتشار الجائحة والحد من آثارها، وتسجيل المناسبات نسب تفشٍّ عالية للفيروس، والحد من مخاطر انتشار الفيروس في المجتمع ووجود المتحورات في المرحلة الحالية للفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز الصعوبات الحالية هي التحكم في لبس الكمامات وإحكام الرقابة على كامل الحضور، وتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي.

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