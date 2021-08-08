التوم هجو: مسار الوسط مفتوحٌ للجميع





قال رئيس مسار الوسط، عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية التوم هجو، إنّ مسار الوسط مفتوحٌ للجميع من أجل معالجة قضايا وهموم إنسان ولايات الوسط في الجزيرة، سنار والنيل الأبيض وانتزاع الحقوق.

وأكد لدى مخاطبته، الحشد الجماهيري بمنطقة ود النو بمحلية جنوب الجزيرة أمس، أن مسار الوسط بعيدٌ عن الحزبية والجهوية، وكشف هجو بحسب صحيفة الصيحة، عن الترتيبات الجارية لإقرار 30% من موارد ولايات الوسط القومية لنهضتها وتنميتها، وشدّد على ضرورة وحدة الصّف ونبذ الحزبيّة والجهوية وإعلاء قيم النزاهة والعمل للنهوض بولايات مسار الوسط.

الخرطوم: (كوش نيوز)