السعودية تبدأ بصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين بالقطاع الصحي





بدأت المملكة العربية السعودية صرف مبالغ المشمولين بالقرار من أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين، مِمن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق، عن صرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص.

وأوضح وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن البدء بصرف المبالغ لأسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، وامتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين ومنهم منسوبو القطاع الصحي، مثمناً ما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، وتفانٍ وإخلاص في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا، وفي مقدمتهم من ضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، سائلاً المولى – عز وجل – أن يرحمهم ويغفر لهم.

صحيفة البيان