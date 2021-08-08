استقرار ووفرة السلع الاستهلاكية بالأسواق





تشهد اسواق العاصمه الخرطوم استمرار حالة الركود وعزا بعض التجار ذلك لعدم قدرة المواطن على الشراء وتراجع حجم المبيعات مما ادى لاستقرار الاسعار ووفرة في السلع الاستهلاكية بالاسواق.

وقال رئيس تجار القطاعي بام درمان أحمد النو في حديث لـ( السوداني) إن هنالك وفرة في كافة اصناف السلع وضعف القوى الشرائية بسبب الغلاء ، مشيرا لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية ووفرة في حجم عرض البضائع ،لافتا الى أن التجار يشكون من الركود وتابع ” عايشين برحمة ربنا”

واكد تاجر بالخرطوم أحمد عثمان استقرار اسعار السلع نتيجة لاستقرار سعر الصرف مما انعكس ايجابا على ثبات الاسعار ،وشكا عثمان من انخفاض حركتي البيع والشراء بالاسواق ، مبينا أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع استقر في (5) آلاف جنيه جنيه أما بكت دقيق سيقا فاستقر في(4) آلاف جنيه ، نافيا حدوث زيادة في الاسعار نتيجة لاستقرار سعر الصرف.

ووصف عثمان القوى الشرائية بالضعيفة وسعركيس النشويات (170) جنيه بدلا عن (150) جنيه لكل من الشعيرية والمعكرونة والسكسكانية

وقال تاجر سلع بأم درمان عيسى أحمد إن الاسواق تشهد ركودا حادا في القوى الشرائية واستقرارا في كافة الاسعار،مبينا ارتفاع سعر الصلصة (550) جنيه العلبة وسعر الظرف (150) جنيه أما سعرالعدس (4٫200) جنيه للجوال عبوة (25) كيلو وسعر الكيلو (600) جنيه فيما استقر سعر رطل شاي الغزالتين الى (1٫100) جنيه

وقال تاجر سلع ببحري ابراهيم آدم إن هنالك استقرارا في اسعار السلع ووفرة في حجم البضائع بالأسواق وضعف القوى الشرائية بالاسواق، متوقعا استقرار أسعار السلع الضرورية نسبة للركود وضعف القوى الشرائية ، مبينا أن سعر جركانة زيت الفول والزيت الأبيض استقر سعر(15٫5)الف جنيه لعبوة (36) رطل أما زيت شمس عبوة (4) وربع فبلغ سعر(5) آلاف جنيه وكيلو دقيق زادنا وسيقا (400) جنيه ،واصفا الحركة التجارية بالضعيفة بالاسواق والكساد فيما استقر سعر الأرز لـ(500)جنيه للكيلو،مشيرا الى أن المواطن بعد العطلة نفذ كل مافي جيبه ، واوضح أن السوق يعاني من ركود حاد.

الخرطوم:عبير جعفر

صحيفة السوداني