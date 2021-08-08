شقيق ياسمين عبد العزيز: “العين والحسد” وراء مرض شقيقتي





حذر الفنان المصري وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز، جمهوره عبر السوشيال ميديا من الحسد والعين، مؤكدا أنهما السبب الرئيس وراء مرض شقيقته ووقف حالها.

وقال وائل عبد العزيز عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات على إنستغرام ”نفسي الناس تقول ما شاء الله علي أي حاجة قبل أي كلام.. لو مش مؤمنين بالحسد شوفوا حالنا وايه جرالنا ومرض ووقف حال“.

وأضاف ”العين بتموت وتمرض وتوقف الحال وتقعد ناس في بيوتها.. ربنا يبعد عنك العين والحسد ويشفيك يا بنتي ويصلح حالك وحالنا قادر يا كريم“.

وكشف مصدر طبي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”أسرة ياسمين عبدالعزيز هي من طلبت مغادرتها المستشفى، وهو ما توافق مع حالتها الصحية نسبيا، إذ خرجت من المستشفى بشروط وضعها الفريق الطبي“.

وأضاف المصدر أن الفريق الطبي طالب أسرة ياسمين بالالتزام الكامل باستكمال علاجها في المنزل دون تقصير، على أن يزورها طبيب خاص من المستشفى على دراية بحالتها، بشكل يومي، لمدة 10 أيام.

وبين أن ياسمين تتحدث مع من حولها بشكل طبيعي، لكن يفضل ألا تبذل أي مجهود، أو المشاركة في أي نقاشات، لافتا إلى أن الفريق الطبي حذر الأسرة من الأجواء النفسية حولها كي لا تتراجع حالتها الصحية.

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وقبل أيام بدأت (ياسمين عبدالعزيز) الدخول في مرحلة التعافي من مرضها، الذي داهمها خلال الأيام الماضية، وتسبب في دخولها العناية المركزة، وسط اهتمام رسمي وشعبي للاطمئنان عليها ومتابعة تطورات حالتها الصحية.

وغادرت ياسمين العناية المركزة في الـ21 من تموز/ يوليو الماضي، إذ كتب شقيقها في منشور عبر حسابه بـ“فيسبوك“ ”الحمد لله خرجَت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها.. بس مفيش زيارات“.

وكانت نقابة الأطباء المصرية، علقت في تصريحات تلفزيونية على لسان عضو مجلسها إبراهيم الزيات، على ما أثير خلال الساعات الماضية، بشأن مرض الفنانة، قائلا إنه ”في حال ثبت الخطأ الطبي سيتم الوقوف على حجم الخطأ، إذ تصل العقوبة لشطب الطبيب المتورط نهائيا من جداول النقابة، والإيقاف عن العمل مدى الحياة حال تم اللجوء للجنة الشكاوى في النقابة“.

إرم نيوز