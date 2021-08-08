إدارة المرور تناشد السائقين بمراعاة أحوال الطرق





ناشدت ادارة المرور مستخدمي الطريق والسائقين توخي الحذر وتقليل السرعة وتجنب الطرق المتضررة والمليئة بالمياه ما امكن حفاظا على سلامتهم وسلامة الركاب وحرصا على مركباتهم. وادت الامطار الغزيرة التي هطلت مساء امس وصباح اليوم بحسب (سونا)، إلى تأثر كل الطرق في العاصمة خاصة نفق عفراء بتراكم المياه داخل النفق وكذا المسار الشرقي من الجنوب للشمال من نفق السوق المركزي من النفق والى نهاية الكبرى، واسفل كبري المنشية ويتم سحب المياه حاليا من كل هذه المواقع لفتحها امام حركة المرور.

الخرطوم (كوش نيوز)