بيع أغلى صقر سعودي نادر بصفقة قياسية وموقع يكشف مواصفاته





شهد مزاد دولي لمزارع إنتاج الصقور بيع صقر سعودي نادر بمبلغ 270 ألف ريال سعودي (72 ألف دولار).

ونقلت وكالة “واس” السعودية أن الصفقة تمت في ثاني ليالي المزاد المباشر الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، ليكون أغلى صقر إنتاج سعودي (حر من حر).ووفقا للوكالة يعد هذا الصقر الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط.

وواجه الصقر القادم من مزرعة العرادي السعودية للصقور منافسة قوية، ويبلغ طوله 17 إنشًا ونصف إنش، وعرضه 17 إنشًا إلا ربع، ووزنه 1105 غرامات.

وانتقلت ملكية الصقر إلى الصقار السعودي متعب منير العيافي بمبلغ 270 ألف ريال، الذي كشف أنه سيطلق عليه اسم “رغوان”، ويستهدف من خلاله خوض شوط مسابقة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي، والذي يمنح صاحب أجمل صقر جائزة قدرها 300 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والثالث 100 ألف ريال.

وأوضح العيافي أنه اكتسب هواية الصقارة من عائلته التي توارثتها أبًا عن جد، وكشف أنه حصد بطولات في مسابقات جمال الخيل، و يسعى للمنافسة على بطولات مزاين الصقور، في الحدث الأضخم من نوعه، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي دخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، وتنطلق نسخته الرابعة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني ويستمر حتى 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

سبوتنيك