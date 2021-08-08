توقع هطول امطار بعدد من الولايات





رصدت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية انتشار السحب الركامية مساء الاحد في ولايات البحر الأحمر والولاية الشمالية وولاية ولاية النيل الابيض حيث يتوقع هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة في تلك الولايات مشيرة الى انتشارالسحب الركامية الرعدية الممطرة فوق ولايات الجزيرة وولاية النيل الابيض والأجزاء الشمالية لكل من ولايتي شمال كردفان وشمال دارفور عليه يتوقع هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة العواصف الرعدية والرياح القوية في تلك الولايات.

الخرطوم ( كوش نيوز)