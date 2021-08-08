د.حمدوك يتلقى شرحاً حول الأحداث الأخيرة والوضع السياسي في تونس





التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء سفير جمهورية تونس لدى السودان السيد شفيق حجي. وتلقى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء شرحاً من السفير التونسي حول الأحداث الأخيرة والوضع السياسي في تونس. وأوضح سفير جمهورية تونس لدى السودان (بحسب سونا) أن الإجراءات التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات دستورية مؤقتة واستثنائية أملتها الظروف المعقدة التى تمر بها البلاد، من بينها الوضع الاقتصادي الصعب ومجابهة جائحة كورونا، مؤكداً أن الاجراءات الاستثنائية كانت استجابة لمطالب الشعب التونسي، وأنها وجدت استجابة كبيرة من الداخل التونسي ومحيطه. وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء متانة العلاقات بين السودان وتونس وشدد على أهمية الحراسة الشعبية في البلدين للثورة والانتقال الديمقراطي.

الخرطوم(كوش نيوز )