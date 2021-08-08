اتفاق لتنظيم ورشة لمناقشة مسودة قانون الصحافة والمطبوعات





اتفق الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحافية الأستاذ حسام الدين حيدر بابكر مع الدكتور أيمن بدري المدير المناوب لمكتب الـ(يونسكو) الخرطوم ، على تنظيم ورشة لمناقشة مسودة قانون الصحافة والمطبوعات. واستعرض اللقاء جهود المنظمة في مجال تدريب الصحافيين والإعلاميين. وقدم أستاذ حسام وفق ( سونا) شرحا وافيا لمسئول الـ(يونسكو) عن مهام واختصاصات المجلس والجهود التي يبذلها في تطوير وترقية المهنة وحرصة على مشاركة القاعدة الصحافية في الورشة الخاصة بمسودة قانون الصحافة والمطبوعات. من جانبه أعرب المدير المناوب لمكتب الـ(يونسكو) الخرطوم عن سعادته لبناء شراكة مع المجلس في كافة المجالات، خاصة التدريب في مجال مناهضة خطاب الكراهية والعنف المرتكب ضد النساء والفتيات والصحافيات والأخبار الكاذبة. وأعلن بدري أن ضربة البداية ستكون بولاية الجزيرة خلال يومي (17-18) اغسطس الحالي لمناقشة قانون الصحافة بمشاركة بعض الولايات الأخرى. واقترح أيمن إقامة ورش وندوات تشارك فيها وزارة العدل، مشيرا إلى ضرورة تفعيل منظمات المجمتع المدني عن حقوق الصحافيين. وأكد حسام الدين الأمين العام للمجلس حرص المجلس على مشاركة المجتمع الصحافي في مناقشة مسودة القانون والاتفاق حول تعريف الصحافي ووثيقة الحقوق الصحافية والسعي لإزالة أي تعارض مع القوانين الأخرى ليحتكم الصحافيون إلى القانون.

الخرطوم ( كوش نيوز)