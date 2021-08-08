5 نصائح هامة لتهزمي التعب والإرهاق





يوجد الكثير من العوامل، كالتقدم في السن، وبعض الأمراض التي قد تؤثر سلباً على الطاقة والنشاط، إلا أنه في كثير من الأحيان يكون مصدر تباطؤ الحركة والشعور بالإعياء، أخطاء متكررة في نمط الحياة اليومي. إليكِ بعض النصائح لكي تتمكني من القضاء على التعب والإرها(بحسب الامارات نيوز) : – لا لتعدد المهام: تثبت الدراسات أن القيام بمهام متعددة ليست طريقة إيجابية للعمل على الإطلاق، ومن الممكن أن يؤدي القيام بمهام متعددة في وقت واحد إلى إجبار نفسك على المقاطعة قبل إتمام أي منها، ما سيأخذ وقتاً أطول لو كنت قد قمت بهذه المهام بشكل منفصل – إنشاء نظام لإدارة الوقت: لقد وجدت الدراسات أن تعلم تقنيات إدارة الوقت الإيجابي يمكن أن يكون مفيداً للصحة العقلية، بما في ذلك تجنب الاكتئاب والقلق وحتى تحسين جودة النوم. – اكتبي الأشياء حتى لا تشعري بالارتباك: التعود على تدوين الأهداف والجداول الزمنية والمهام والمواعيد النهائية وحتى الأفكار التي تريدين أن تتذكريها لإدارتها بشكل أكثر دقة. – التقليل من الالتزامات: الإفراط في الالتزام هو سبب شائع للإرهاق لديك الكثير لتفعله، ولديك أناس يتوقعون منك أن تفعلي ذلك، فإن تعلم اختيار الالتزامات بشكل صحيح أمر لا بد منه للتفكير الإيجابي، وفيما يلي بعض الطرق لتقليل الالتزامات: – قولي لا: من الصعب قول “لا” عندما تريدين جعل الآخرين سعداء، ولكن عندما يزدحم جدولك بالعديد من الالتزامات، فأنت تحكمين على نفسك بالإنهاك، وبالتالي لن تتمكني من الوفاء بهذه الالتزامات على الإطلاق، لذا استثمري وقتك واعرفي متى تحتاجين إلى أخذ قسط من الراحة، بغض النظر عمن يطلب الخدمة.

الخرطوم (كوش نيوز)