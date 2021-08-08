مالم تتوقعه عن فوائد الخيار..فوائد صحية وجمالية مدهشة





الخيار.. فوائد صحية لا حصر لها للوقاية من الأمراض(بحسب الامارات نيوز) يجب عليك تناول الخيار المفيد، حيث يحتوي على الماء والألياف والمغذيات المختلفة. تعرفوا معنا على فوائد الخيار الصحية للجسم. الخيار من أهم الخضروات الجيدة لصحة الإنسان، حيث أنه يوفر للجسم الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية. 1-يحتوي الخيار على كمية كبيرة من الماء الذي يلعب دورا كبيرا في ترطيب الجسم، خاصة في فصل الصيف. لهذا يجب الحرص على تناول الخيار لاحتوائه على نسبة جيدة من الألياف الصحية، فضلا على احتوائه على مادة “الكوركوربيتاسين” الهامة لمنع تصلب الشرايين. 2- علاج الإمساك تناول الخيار يساعد على علاج الإمساك، حيث أنه يحتوي على الماء الذي يساعد على ترطيب الجهاز الهضمي، ما يساعد على إعادة توازن الماء بالجسم، وهذا بدوره يعالج حالات الإمساك التي يتعرض لها الإنسان والمرأة الحامل، فضلا على وجود الألياف الهامة للمعدة والجهاز الهضمي. 3-يساعد الخيار أيضا على التخلص من السموم التي توجد بالجسم، ما يعزز عمل الأمعاء بشكل أفضل. 4-تساعد مادة الكوركوربيتاسين الموجودة بالخيار على تنظيم الإنسولين والعمل على استقلاب الجليكوجين، والذي يعتبر من الهرمونات الهامة لعلاج السكري، فضلا على أن الخيار يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف الهامة لمرضى السكري. 5-فوائد الخيار للتخسيس يحتوي الخيار على القليل من السعرات الحرارية ما يعزز القدرة على إنقاص الوزن. الخيار به كمية كبيرة من الماء، ما يساعد على خسارة الوزن بشكل طبيعي. قشر الخيار يحتوي على نسبة عالية من الألياف تزيد الشعور بالشبع، وتخلص من الوزن الزائد. 6-يعتبر الخيار من أهم الخضروات التي تساعد على ترطيب البشرة بشكل جيد لاحتوائه على الماء، فضلا على الفيتامينات والمعادن المختلفة. 7-يساعد الخيار على حماية البشرة من علامات الشيخوخة والتجاعيد، حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تهاجم خلايا البشرة متسببة في التجاعيد والعلامات الدقيقة المبكرة على البشرة. 8-استخدام قشور الخيار يساعد على علاج الحروق الناتجة عن الشمس، وهذا من خلال وضعها على الأماكن المصابة. 9-استخدام الخيار على العين يساعد على التقليل من الانتفاخات، حيث أن الخيار يحتوي على حمض الأسكوربيك، فضلا على أنه يساعد على التخلص من الهالات السوداء. 10-الخيار يساعد على تجديد خلايا البشرة وهذا بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء، ولهذا يستخدم الخيار في الكثير من الوصفات الطبيعية للبشرة.

الخرطوم(كوش نيوز )