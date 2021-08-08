البنك المركزي يعلن نتيجة مزاد النقد الأجنبي التاسع





انطلقت الأحد الثامن من أغسطس فعاليات المزاد التاسع للنقد الأجنبي رقم 09/2021 بمباني البنك المركزي، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، حيث شارك فيه حوالى 20 بنكاً، وبلغت الطلبات المستلمة وفق ( سونا) 103، وإجمالي قيمة الطلبات المستلمة 22,314,018.8 مليون دولار، علما بأن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50 مليون دولار، والمبلغ الذي تم تخصيصه 18,118,859.9مليون دولاراً، لعدد 80 طلباً مستوفياً لشروط المزاد. كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 440.6904 جنيهاً للدولار الأمريكي، وأدني سعر صرف تم التنفيذ به 423.0000 جنيهاً للدولار الأمريكي. تجدر الإشارة أن هذا المزاد يأتي بعد النجاح الذي حققته مزادات النقد الأجنبي التى ينظمها البنك المركزي إنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لإستقرار سعر الصرف.

الخرطوم ( كوش نيوز)