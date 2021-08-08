بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها





أيام صعبة تعيشها الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، بعد رحيل والدتهما دلال عبد العزيز، ومن قبلها والدهما سمير غانم، لتبقى هذه الفترة هي الأصعب عليهما. نجوم الوطن العربي وجهوا التعزية لمصر في رحيل دلال عبد العزيز، إلا أن الجميع اختص دنيا وإيمي بكلمات، ربما تلهمها الصبر في مصابهما الأليم. فعلقت شيريهان(بحسب العربية) ووجهت رسالة إلى الثنائي، وكذلك علقت ليلى علوي ووجهت رسالة صبر إلى دنيا وإيمي، اللتين تعيشان ألما كبيرا في هذه الساعات. ومن جانبها علقت إيمي سمير غانم للمرة الأولى على رحيل والدتها، بعدما نشرت عبر حسابها على “إنستغرام” صورة تجمع والدها بوالدتها. وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة بآية قرآنية هي “رب ارحمهما كما ربياني صغيرا”، وأرفقت مع الآية إيموجي تظهر الحزن وانكسار القلب الذي تعيشه الابنة الصغرى. وتلقت إيمي التعازي من عدد كبير من فناني مصر والوطن العربي، حيث اختار البعض أن يعلق على المنشور ومن بينهم رانيا فريد شوقي وبدرية طلبة وعبير صبري وأسماء أبو اليزيد إلى جوار الجمهور الذي حرص على الدعاء للراحلة كثيرا، والتعبير عن حزنهم لافتقادها. في حين نشر أغلب النجوم في مصر صورا للراحلة مع دعوات لها بالرحمة والصبر لابنتيها وعائلتها وجمهورها.

الخرطوم(كوش نيوز )