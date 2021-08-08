الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية تقف على موقف إمداد السلع الاستراتيجية https://kushnews.net/2021/08/296542





أكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف أن أولى أولويات الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية، الوقوف على معالجة مشكلة وفرة الدواء بالبلاد وضرورة التنسيق المحكم بين كافة آليات العمل بغرفة السلع الاستراتيجية لمتابعة تنفيذ متطلبات البلاد من الوقود والإمداد الكهربائي. جاء ذلك لدى ترؤسه صباح الاحد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماع الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية، بحضور وزراء الطاقة والنفط السيد جادين علي و السيد حمزة بلول الأمير وزير الثقافة والإعلام ووكلاء وزارة الطاقة والنفط، الصحة الاتحادية، المالية والتخطيط الاقتصادي والسيد محافظ بنك السودان المركزي والأمين العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية وكافة الجهات ذات الصلة بالغرفة. واستعرض الاجتماع وفق ( سونا) تقريراً حول موقف الوقود لشهري يونيو ويوليو من العام 2021م، قدمه وكيل النفط بوزارة الطاقة والنفط السيد وليد الأسد، حيث اشتمل التقرير على وارد البلاد من الوقود وكفاءة توزيعه وسير العمل بمصفاة الخرطوم والاستعداد اللازم لإجراء صيانة ضرورية بالمصفاة في الأيام المقبلة. حيث طمأن السيد وليد الأسد بأن مخزونات الوقود في البلاد تشهد نوعا من الاستقرار، مضيفاً أن وزارته تولي برنامج زيادة الإنتاج النفطي اهتماماً كبيراً حتى تسهم في وضع حلول استراتيجية لعملية إمداد البلاد من الوقود في الفترة المقبلة. واطلع الاجتماع على تقرير موقف الإمداد الكهربائي، قدمه السيد وزير الطاقة والنفط، تضمن التقرير سير العمل بمحطة قري (3)، موجهاً بضرورة إحكام التنسيق بين كافة الجهات المختلفة لإكمال العمل حتى تعود المحطة إلى الخدمة في التوقيت المحدد لذلك، كما وجه الاجتماع وزارتي الطاقة والنفط والمالية والتخطيط الاقتصادي الاستمرار في برمجة ميزانيات الصيانة الدورية لمحطات التوليد الحراري والمائي. وشدد الاجتماع على ضرورة إكمال الخطط لإنشاء محطات الطاقة المتجددة، كما ناقش الاجتماع موقف الإمداد الدوائي والعمل المتواصل بين كافة الجهات لتوفير المطلوبات لاستمرار الإمداد الدوائي ومراجعة وفرة الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة، وذلك بالتنسيق المحكم بين الإمدادات الطبية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات ذات الصلة.

الخرطوم ( كوش نيوز)