كيف عوضت يسرا عدم حضورها عزاء دلال عبد العزيز؟





قدمت الفنانة المصرية يسرى واجب العزاء بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”، معتذرة عن عدم حضوره الجنازة لسبب قاهر.

ونشرت الفنانة يسرا صورة للراحلين، الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، وعلقت قائلة:

“لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي وحبيبة الكل.. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم والزوجة والسند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها”.

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Публикация от Youssra يسرا (@youssra)

وتابعت يسرا موضحة: “يصعب عليا فراقك وإني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت والأم والصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك ويربط على قلب بناتك فراقك إنتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون”..

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد عانت من مضاعفات فيروس كورونا، قبل أن تتوفى صباح السبت، داخل إحدى المستشفيات، وذلك عن عمر يناهز 61 عاما.

سبوتنيك