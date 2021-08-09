بدر للطيران تطلق أول تطبيق ذكي لحجوزات الطيران بالسودان





دشنت شركة بدر للطيران أمسية الأحد بفندق السلام روتانا تطبيق بدر للطيران الذكي، كأول تطبيق لحجوزات الطيران بالسودان.

ويمكن من خلال التطبيق التخطيط للرحلة بسرعة وسهولة تامة إذ تتوفر فيه أكثر من (41) خدمة مربوطة بشركات عالمية.

ويقدم التطبيق عدداً من المميزات بينها الدفع عبر التطبيق من أي بنك داخل السودان، تحميل تسجيل الوصول والتذاكر، إجراء حجوزات فندقية، حجز سيارات أجرة من المطار، كما يمكن من إجراء الإلغاء والتعديلات في جميع الحجوزات.

وحيا الرئيس التتفيذي لبدر للطيران باشمهندس أحمد أبو شعيرة جميع المشاركين في حفل احتفال الشركة بتدشين تطبيقها الذكي.

وقال إن الشركة بادرت منذ وقت مبكر بتطوير خدمات الدفع الإلكتروني من خلال نافذة دفع إلكتروني إلى جانب إمكانية الدفع بنظام الفيزا.

معتبراً إطلاق أول تطبيق ذكي لحجوزات الطيران في السودان من شركة بدر للطيران (مولود جديد)، يتميز بعديد من المميزات التي من شأنها أن تسهل من إمكانية حجز التذاكر، حجز فندق، سيارة.

الخرطوم (كوش نيوز)