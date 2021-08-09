تحسّن موقف الدقيق وغاز المخابز





كشفت جولة أجرتها مصادر أمس عن توقف عدد من المخابز العاملة في الولاية عن العمل بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية الخرطوم وعلى اثرها حدثت قطوعات في التيار الكهربائي في أجزاء متفرقة، مما أدى إلى تعطيل العمل في عدد من المخابز. وقال صاحب مخبز شمال بحري طارق فرج الله، إن هناك تحسنا واضحاً في انسياب حصص الدقيق والغاز.

ولفت إلى ارتفاع سعر الجوال من الدقيق الى 900 جنيه بالترحيل بدلاً عن 700 جنيه في السابق، مؤكداً بحسب صحيفة الصيحة، حدوث زيادات كبيرة في أسعار الخميرة، حيث وصل سعر الكرتونة الى 16 ألف جنيه وجركانة الزيت سعة 36 رطلاً إلى 16 ألف جنيه والغاز ارتفاع سعر اللتر الى 10 جنيهات بدلاً عن 2 جنيه للغاز المدعوم عقب عطلة العيد. وشكا من ندرة في عمالة المخابز ووصل أجر العامل 600 جنيه للعجنة الواحدة.

الخرطوم: (كوش نيوز)