الأرصاد تطلق تحذيراً للعاملين في مناطق التعدين الأهلي بالسودان





اطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراً اليوم الاثنين، للعاملين في مناطق التعدين بالسودان، بتوخي الحيطة والحذر الشديدين إذ تمثل الأمطار الغزيرة المتوقعة في تلك المناطق والسيول خطراً على حياتهم.

وكشفت الهيئة عبر صفحتها الرسمية، عن تقدم الفاصل المداري شمالا” خارج الحدود السودانية إلى الحدود الجنوبية لمصر ووقوع كل السودان تحت تأثير الرياح الجنوبية الرطبة وتقدم حزام المطر شمالا” ليشمل ولاية البحر الاحمر و ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، مشيرة إلى بلوغ موسم الأمطار هذا العام لذروته.

محذرة المواطنين الذين يعملون في مناطق التعدين الأهلي للذهب في تلك المناطق بأخذ الحيطة والحذر الشديدين إذ تمثل الأمطار الغزيرة المتوقعة في تلك المناطق والسيول المنحدرة من جبال البحر الأحمر خطرا على حياتهم خلال هذه الفترة من ذروة موسم الأمطار التي تمتد من نهاية شهر يوليو المنصرم وحتى منتصف سبتمبر.

صحيفة السوداني