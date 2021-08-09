زوج دنيا سمير غانم يلقي بهاتف شخص يصور قبر دلال عبدالعزيز





انفعل الإعلامي رامي رضوان بعد دفن جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز على أحد الأشخاص الذي تواجد وكان يقوم بالتصوير أمام القبر.

وأمسك رضوان بالهاتف وألقى به على الأرض، معبرا عن استيائه من تصرفات بعض الحضور بمقابر الوفاء والأمل، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ورافق جثمان دلال عبد العزيز الفنان حسن الرداد وحسام شقيق زوجها الراحل الفنان سمير غانم.

وشهد مسجد المشير بالتجمع حالة من الزحام الشديد، إذ حرص على التواجد عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة في وداع الفنانة دلال عبدالعزيز، وأداء صلاة الجنازة عليها.

وكان من بين الحضور الفنان إسلام إبراهيم، والفنانة شيرين، الفنانة إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي والفنان محمد التاجي.

صحيفة البيان