خلال أيام .. حمدوك إلى “جوبا” لبحث إحتواء الأزمة في جنوب السودان





بحث وزراء خارجية دول الإيقاد تطورات الأزمة بين فصائل الحركة الشعبية في المعارضة بجمهورية جنوب السودان .

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزيرة الخارجية _ رئيسة المجلس الوزاري للإيقاد ؛ مريم الصادق عبر تقنية الفيديو اليوم “الاثنين” ، حيث عبرت مريم عن قلق السودان حيال الأحداث الأخيرة بين فصائل الحركة الشعبية في المعارضة، مشددةً على خطورتها و ضرورة إيجاد حلول ودية لها.

و دعت جميع الأطراف لوقف القتال فوراً و اللجوء إلى السبل السلمية لإيجاد حلول لخلافاتهم دون جر البلاد إلى حرب أهلية أخرى لا تخدم مصلحة أي من الأطراف، مؤكدةً دعم السودان بصفته رئيساً للإيقاد لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لحل النزاع في جنوب السودان.

و أشارت مريم إلى أن رئيس الوزراء ؛ عبد الله حمدوك بزيارة جوبا في الأيام المقبلة للتباحث مع قادة جمهورية جنوب السودان حول كيفية إحتواء الأزمة و تعزيز الثقة بين أطراف السلام و تنفيذ بنود اتفاقية السلام المنشطة.

و الأحد أجرت وزيرة الخارجية رئيسة المجلس الوزاري للإيقاد ؛ مريم الصادق اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية دول الإيقاد ،حول تطورات الأزمة بين فصائل الحركة الشعبية في المعارضة بجمهورية جنوب السودان.

باج نيوز