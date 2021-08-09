السودان..انهيار 231 منزل بالجزيرة





كشفت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالجزيرة عن تأثّر 277 أسرة وانهيار جزئي لـ231 منزلاً و2 منزل انهيارًا جزئيًا.

وقالت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية الجزيرة هنادي الرشيد أبو شوارب عن حجم الأضرار الناجمة عن خريف العام الحالي 2021 بالولاية للفترة من الرابع عشر من يوليو وحتى التاسع من أغسطس.

ونوّهت إلى تهدّم 53 دورة مياه وتأثر 4 مرافق حكومية و5 إصابات و4 وفيات.

والخميس،أعلنت الأمم المتحدة، تضرّر حوالي 12 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة والسيول في 8 ولايات سودانية

باج نيوز