تفاصيل صادمة : كيف يحاول النظام الإثيوبي القضاء على تيجراي؟





من حين لآخر تظهر جثامين الإثيوبيين من عرقية تيجراي تطفو فوق النهر الفاصل بين اثيوبيا والسودان وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فأن استمرار ظهور هذه الجثامين يعد بمثابة تذكير صامت بحرب دارت في الظل، ففي الأيام الأخيرة ، أصبح تدفق الجثث أكبر. كانت الجثث منتفخة، وجافة اللون من رحلتهم ، مشوهة في كثير من الأحيان سولء كانت الأعضاء التناسلية مقطوعة ، والعينين ، والأطراف المفقودة، ووجد الصيادون السودانيون الذين رصدوهم واللاجئون من تيجراي الذين ساعدوا في سحبهم إلى الشاطئ ، أيدي العديد من الجثث مقيدة. وقال الأطباء الذين رأوا الجثث إن أحدهم موشوم باسم شائع بلغة التيجرينية، بينما كان لدى آخرين علامات وجه شائعة بين التيجرايين، مما أثار قلقًا جديدًا بشأن الفظائع في المنطقة الأقل شهرة في حرب تيجراي. وقال جاري يوهانيس وهو من التيجرايين ساعد في دفن عدة جثث عثر عليها يوم الأحد “إنهم من تيجراي، وبقطعة من الحبل الأحمر، كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وأكدت الوكالة أن الظهور المستمر للجثامين في النهر يعكس المذبحة التي ارتكبها النظام الاثيوبي في الشمال في حرب استمرت تسعة أشهر وأودت بحياة الآلاف من المدنيين وتنتقل الآن إلى مناطق أخرى في إثيوبيا. على الرغم من أن قوات تيجراي استعادت في يونيو الكثير من المنطقة مع انسحاب القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها، إلا أن غرب تيجراي لا يزال يخضع لسيطرة السلطات من منطقة أمهرة المجاورة لإثيوبيا ، الذين طردوا العديد من التيجراي العرقية بينما قالوا إن الأرض هي ملكهم تاريخيًا. وأخبر شهود عيان وكالة أسوشيتد برس بمشاهدتهم عمليات طرد جماعي. وفر أكثر من 60 ألف من تيجراي إلى السودان ، حيث بقي الآلاف في مخيمات مؤقتة على مسافة قصيرة، قام البعض بفحص الجثث في النهر بحثًا عن أدلة، وطلبوا من الشرطة السودانية والأمم المتحدة إخراجها من أجل تشريح الجثث. وقال تيودروس تيفيرا ، الجراح من بلدة تيجراي القريبة من هوميرا “في الأسبوع الماضي ، تم دفن 43 جثة حول هذا النهر”. ويعتقد هو ولاجئون آخرون أن الجثث ألقيت في نهر حميرة الذي شهد بعضا من أسوأ أعمال العنف منذ بدء الحرب في نوفمبر. وزادت هذه الجثث من الضغط الدولي على النظام الاثيوبي في الوقت الذي تتهم فيه الحكزمة الاثيوبية بالفعل من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمحاصرة تيجراي ومنع تقديم الطعام والمساعدات الأخرى لملايين الأشخاص، حيث يواجه مئات الآلاف ظروف المجاعة في أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد. وأكدت الوكالة الامريكية ان اللغة غير الإنسانية التي يتحدث بها النظام الاثيوبي “تثير قلقاً بالغاً”، كما ان الجثث في النهر جلبت مخاوف جديدة من التطهير العرقي، أو إجبار السكان على الخروج من المنطقة من خلال عمليات الطرد وأعمال العنف الأخرى.

الخرطوم ( كوش نيوز)