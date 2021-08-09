الصحة : فحصنا لقاح “جونسون آند جونسون” قبل دخوله إلى البلاد





حذّرت تقارير أمريكية من “ازدياد خطر” الإصابة بمتلازمة “غيلان باريه”، الاضطراب العصبي النادر، لدى أشخاص تلقّوا لقاح “جونسون آند جونسون” المضادّ لكوفيد-19. ووصلت ـ الجمعة، 600 ألف جرعة من لقاحات شركة “جونسون” إلى البلاد من الولايات المتحدة.وقال مدير حملات التطعيم بوزارة الصحة الاتحادية د.محمد حسين،وفق صحيفة الحراك إن اللقاح تم فحصه قبل دخوله إلى البلاد، وأضاف “لم نُحدد موعد العمل بالجرعة حتى تنتهي الجرعه الأولى”، مشيراً إلى أن السُلطات الصحية كلفت لجنة استشارية تضم علماء بكافة المجالات للبت في مثل هذه القضايا، ونفى حسين، ماراج عن وصول جرعة من اللقاح قبل الفحص إلى البحر الأحمر، وتابع “ما تم إرساله إلى بورتسودان هو 150 ألف جرعة من المنحة الصينية والإماراتية التي جاءت البلاد”. في غضون ذلك، أكد مسؤول بوزارة الصحة الولائية عدم دخول أي لقاح إلى البلاد دون إجراء فحوصات له والتأكد من سلامته، وأضاف “لقاح جونسون” دخل إلى مخازن وزارة الصحة ولم تخرج منه أي جرعة حتى الآن، مشيراً إلى أن مايدور لا يعدو سوى كونه حملة تستهدف غرضاً بعينه.

الخرطوم ( كوش نيوز)