تدهور صحة السياسي “كويل اقوير” داخل معتقل جهاز الأمن بجوبا





قالت أسرة السياسي كويل اقوير كويل، المعتقل لدى جهاز الأمن في جنوب السودان، أن صحته تدهورت في المعتقل نتيجة للأمراض المزمنة التي تعاني منه كويل قبل اعتقاله. واعتقل جهاز الأمن يوم الإثنين الأسبوع الماضي، السياسي كويل، على خلفية بيان وقع عليه مع مجموعة من النشطاء السياسين، طالبوا فيه بـ “الإنتفاضة الشعبية” لاسقاط النظام في جوبا. وقالت الأسرة إن ضغط السكري لوالدهم ارتفع في معتقلات الجهاز ويحتاج لعناية السريعة. وقال أضل كوير أقوير، “ابن السياسي وفق” راديو تمازُج، أنهم في التواصل مع والدهم لكنه يعاني من مشاكل صحية، مناشد بإجراء تحقيقات باسرع أوضح والدهم تحت الجبرية في المنزل ليسمح له تناول الادوية بدلاً من المعتقل. وقال: ادعو الحكومة على التحقيق الفوري، حتى يتم اطلاق سراحه، لانه يعاني من مشاكل صحية، فقد ارتفع ضغط الدم والسكري، لذلك عليهم النظر في حالته الصحية نسبة للعمر. وقالت الأسرة ، ان اعتقال والدهم استهداف من الحكومة، قائلين “كان يعبر عن رأيه مثل كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين كانوا يدعون إلى التغيير في القيادة بالبلاد”.

الخرطوم ( كوش نيوز)