بدء تصحيح الشهادة السودانية بمشاركة ستة آلاف معلم ومعلمة





أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية، ستبدأ في السادس عشر من أغسطس الحالي بمشاركة ستة آلاف معلم ومعلمة. وقال الاستاذ محمود سر الختم الحوري مدير ادارة الامتحانات بالوزارة وفق ( سونا) إن مراحل أعمال الكنترول كانت قد انطلقت في السابع من أغسطس بمشاركة 1400 معلماً يعكفون الآن على وضع الأرقام السرية على كراسات الإجابة وتجهيزها لمرحلة التصحيح، مشيراً إلى أن امتحانات هذا العام صاحبتها مشاكل وتحديات كبيرة إلا أنها مرت بسلام بجهود المعلمين ووزارة التربية والتعليم بصفة عامة وإدارة الامتحانات بصفة خاصة. ودعا الحورى المعلمين المشاركين في الكنترول والتصحيح الى بذل المزيد من الجهود وتحري الدقة والتركيز للمحافظة على حصيلة جهد الطلاب، مؤكداً ثقته فيهم ، معرباً عن أمله في أن تستمر جميع مراحل تصحيح الشهادة بنفس الوتيرة والدقة حتى إعلان النتيجة وذلك بتضافر جهود الجهات الرسمية والمعلمين.

الخرطوم ( كوش نيوز)