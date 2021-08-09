الفاشر تستضيف ورشة نظام الحكم في السودان الأربعاء





تستضيف مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور يوم بعد غد الأربعاء ورشة نظام الحكم الفيدرالي في السودان و التي تجئ في إطار سلسلة الورش الولائية التي انتظمت ولايات البلاد هذه الأيام تمهيداً لإنعقاد المؤتمر القومي لنظام الحكم في وقت لاحق. ووصل الى الفاشر وفد القطاع الشمالي من لجنة نظام الحكم في السودان برئاسة الدكتور احمد ادم يوسف وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لعقد الورش المحلية والولائية لنظام الحكم . وأوضح (بحسب سونا) عضو الوفد جلال الشفيع الزين ان الوفد إلتقى الأمين العام لحكومة الولاية حافظ بخيت محمد وأطلعه على مهمة اللجنة . وقال في تصريحات صحفية إنه سيتم عقد ورشة نظام الحكم في السودان الخاصة بشمال دارفور يوم بعد غد الأربعاء بقاعة امانة الحكومة بحضور المديرين التنفيذيين للمحليات ورؤساء اللجان المحلية و ممثلين لأطراف العملية السلمية ، والحرية والتغيير ولجان المقاومة والإدارات الأهلية والمرأة والشباب والرعاة والمزارعين ، ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين. وأضاف جلال أن الورشة ستناقش الأوراق المفاهيمية الستة والتي تمثل خارطة طريق للولاية وتتمثل في محور المستويات والهياكل والتشريعات والعلاقات فيما بينها ، ومحاور الموارد البشرية والمالية والاقتصادية والخدمات ، الحكم المحلي ، الحكم الذاتي ، والحدود والتقسيمات الجغرافية.

الخرطوم(كوش نيوز)