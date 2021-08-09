قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء يجيز قانون الموارد الوراثية الحيوانية





أجاز قطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء برئاسة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.جبريل إبراهيم في إجتماعه اليوم، مشروع قانون الموارد الوراثية الحيوانية لسنة 2020، قدمه وزير الثروة الحيوانية د.حافظ إبراهيم. ويهدف مشروع القانون إلى حفظ الموارد الوراثية الحيوانية وتطويرها وتنميتها وإتاحتها للإستخدام مع ضمان كافة حقوق الدولة وحقوق الأطراف ذات الصلة وتطبيق أحكام القانون على الموارد الوراثية الحيوانية والمعارف التقليدية داخل السودان. من جهة أخرى ناقش القطاع إعادة إنشاء المؤسسة العامة لتسويق الماشية واللحوم بهدف إحياء دورهافي تنسيق الجهود ووضع الخطط وتصميم البرامج النابعة من سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجاتها والولوج إلى آفاق عبر تطوير الإنتاج والإنتاجية والتصنيع ورفع القدرة التنافسية داخلياً وخارجياً ومتابعة وتقييم أداء القطاع مع التنظيم والرقابة. وأكد القطاع (بحسب سونا) على أهمية إعادة إنشاء المؤسسة العامة لتسويق الماشية واللحوم في تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني وتسويق الماشية باعتبارها نافذة موحدة لعمليات صادر الإنتاج الحيوان. وأوصى بوضع هيكل تنظيمي ووظيفي يمكن الهيئة من تنفيذ مهامها بالصورة المطلوبة والعمل على الإستمرار في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في قطاع الثروة الحيوانية واستصحاب توصيات المؤتمر الإقتصادي فيما يختص بإنتاج وتسويق الماشية وتشجيع المنظمات الدولية والإقليمية على الدخول في عمليات تأهيل وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، فضلاً عن تنظيم عمليات تسويق الماشية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة ذات الصلة بالمركز والولايات. وفي صعيد مختلف وقف القطاع على الإعداد لملتقى رجال الأعمال السودانيين ونظرائهم السعوديين قدمه وزير الإستثمار والتعاون الدولي د.الهادي محمد إبراهيم والذي أوضح أن الملتقى يهدف إلى بحث فرص الإستثمار في البلاد وتحديد نقاط الإرتكاز لدراسة الفرص المتاحة للإستثمار وتوفير معلومات في القطاعات المتاحه للإستثمار بالسودان. وتناول د.الهادي الترتيبات الفنية واللوجستية للتحضير لأعمال الملتقى وقد أمن القطاع على توفير كافة المعينات لإنجاح فعاليات الملتقى المزمع عقده قريبا بالبلاد.

الخرطوم(كوش نيوز)