ماذا يحدث لجسمك عند إضافة القرنفل إلى الشاي؟





القرنفل من المكونات الشائعة في كل مطبخ فهو من المطيبات التي تستخدم بكثرة عند الطبخ، كما أنه خيار صحي وينصخ بتناوله لتعزيز مناعة الجسم والوقاية من الأمراض. تعرف في السطور التالية على فوائد القرنفل مع الشاي وطريقة تحضيره (بحسب الامارات نيوز) . 1-تخفيف التهاب الجيوب الأنفية كشفت الدراسات أن الشاي والقرنفل يحتويان على خصائص مضادة للالتهابات، ومن ثم فإن شرب الشاي بالقرنفل يساعد على تخفيف التهاب الجيوب الأنفية والأعراض المصاحبة له. 2-تحسين عملية الهضم يزيد شرب الشاي بالقرنفل من إنتاج اللعاب وعصارة المعدة، وكلاهما ضروري للقيام بعملية الهضم بشكل سليم، وتقليل مخاطر التعرض للإمساك والتهابات الجهاز الهضمي وغيرها. 3-علاج الحمى يتميز الشاي بالقرنفل بخصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات، ما يجعله علاجًا فعالاً في التخلص من ارتفاع درجة حرارة الجسم وتحفيز الجهاز المناعي لمحاربة العدوى والحمى بشكل سريع. 4-محاربة الطفيليات المعوية يحتوي الشاي بالقرنفل على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والطفيليات التي تصيب المعدة والأمعاء، وتؤدي إلى الشعور بألم البطن والغازات والانتفاخ. 5-تخفيف ألم التهاب المفاصل يعمل الشاي والقرنفل على تسكين الألم بفعالية مشابهة للأدوية والمسكنات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي. 6-خسارة الوزن يحفز الشاي والقرنفل عملية التمثيل الغذائي (الأيض) بالجسم وزيادة معدل حرق الدهون، كما يوفر العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة لفقدان الوزن، على رأسها مضادات الأكسدة التي تساعد أيضًا على حماية خلايا الجسم والأنسجة من التلف. 7-الحفاظ على صحة الجلد تمنع مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي والقرنفل ظهور التجاعيد والخطوط والبقع الجلدية وآثار حب الشباب، كما تحافظ على صحة ونضارة الجلد. أضرار القرنفل مع الشاي تعد الآثار الجانبية التي يمكن أن تنتج عن تناول القرنفل مع الشاي لدى بعض الفئات نادرة، لكن قد يتعرض البعض لهذه المشكلات: -مضاعفات الحمل. -ألم العضلات. -الإجهاد. -حساسية القرنفل. طريقة تحضير الشاي بالقرنفل المكونات 3 أكواب مياه. كيس شاي. نصف ملعقة كبيرة من القرنفل. نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل. ملعقة كبيرة من القرفة. شرائح برتقال (اختياري). عسل نحل (اختياري). طريقة التحضير 1-يتم غلي المياه على النار، ثم وضعها جانبًا. 2- يضاف كيس من الشاي، ثم القرنفل والقرفة والزنجبيل، وتغطية الخليط، وتركه 20-30 دقيقة. 3-يمكن إضافة شرائح البرتقال أو العسل حسب الرغبة، وتناول المشروب دافئًا.

الخرطوم (كوش نيوز)