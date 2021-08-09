بنك البركة يعلن إصدار الرقم المصرفي الدولي للتحويلات المالية IBAN





أعلن بنك البركة السوداني عن إصدار الرقم المصرفي الدولي IBAN لعملائه، وطلب البنك في رسالة لعملائه التوجه لفروعهم لاستلام أرقامهم المصرفية الدولية. وقال البنك عبر صفحته الرسمية :”بِرقم الحساب المصرفي الدولي {IBAN} يُمكِنُك إستلام التحويل من الخارج وإجراء المعاملات المستقبلية مع البنك.” وكان بنك السودان المركزي قد أعلن في يوليو الماضي إنضمام السودان رسمياً إلى منظومة رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وحصول السودان رسمياً على التسجيل الخاص برقم الحساب المصرفي العالمي من جمعية الإتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروفة إختصاراً باسم (SWIFT) وهي البنوك المعروفة بـ (SWIFT) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ، وذلكَ تسهيلاً للمعاملات المصرفية بين البلاد وبقية دول العالم. ويتكون رقم الحساب المصرفي الدولي وفق ( سونا) من مجموعة من الأرقام والحروف تشتمل على مفتاح البلد (SD) بالنسبة للسودان، بالإضافة لمفتاح خاص بالبنك الذي يوجد فيه الحساب ورقم الحساب ومفتاح الحساب، ولكل حساب مصرفي رقم (ايبان) خاص به. ويقلل نظام (IBAN) من تكلفة التحويلات الواردة إلى السودان، خاصة من الدول المطبقة لذات النظام والبالغ عددها 77 دولة، كما أنه يعمل على تقليل المعلومات التي يحتاجها مرسل التحويل. ويكفي استخدام الرقم المصرفي العالمي لإنجاز التحويل دون حاجة لإضافة معلومات كثيرة تتعلق بالمستفيد وفرع البنك الذي يوجد فيه الحساب. وكانت المنظمة قد أوضحت في سجل الايبان الصادر في يونيو الماضي أن السودان أصبح في عداد الدول المنضوية لمنظومة رقم الحساب المصرفي الدولي منذ 21 يونيو وأن العمل يصبح نافذاً منذ 21 يوليو .

الخرطوم ( كوش نيوز)