اقتصاد وأعمال
بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021
أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 م، وجاء السعر 443.80310 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش نيوز مثل أقل من سعر يوم الإثنين 9 أغسطس 2021 الذي بلغ 443.80330 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.
وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 68.00 جنيها.
الخرطوم (كوش نيوز)